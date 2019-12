Šiško še vedno ena najbolj iskanih oseb v državi 24ur.com Potem ko smo minuli konec tedna poročali, da je policija za predsednikom gibanja Zedinjena Slovenija in vodjo štajerske varde Andrejem Šiškom razpisala tiralico, ker se ta ni zglasil v zaporu, na mariborskem okrožnem sodišču zdaj pojasnjujejo, da so zanj zaenkrat odredili le prisilni privod in da tiralica še ni bila izdana.

