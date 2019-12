Bine Kordež ni več v zaporu. Odobrili so mu prošnjo za pogojni izpust Večer Sodišče je Bineta Kordeža januarja 2016 obsodilo na sedem let in pol zapora. Ker je leto in tri mesece do takrat že prestal, se je moral za zapahe vrniti za šest let in tri mesece, zdaj pa je že svoboden.

