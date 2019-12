Kranjc in Hadalin že končala nastope na paralelnem veleslalomu Primorske novice Slovenskima alpskima smučarjema Žanu Kranjcu, ki je v soboto na veleslalomu osvojil tretje mesto, in Štefanu Hadalinu se nastop v šestnajstini finala paralelnega veleslaloma za svetovni pokal v Alta Badii ni posrečil. Oba sta morala priznati premoč svojima tekmecema in sta tekmo končala po prvem krogu izločilnih bojev.

