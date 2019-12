Bojan Požar mora očetu Melanie Trump plačati odškodnino in se mu opravičiti Mladina Višje sodišče v Ljubljani je pravnomočno odločilo, da mora Bojan Požar zaradi članka, ki ga je objavil na portalu Pozareport.si, Viktorju Knavsu, očetu Melanie Trump, plačati odškodnino in se mu opravičiti, so sporočili iz odvetniške družbe Pirc Musar&Lemut Strle. Poleg 5000 evrov odškodnine mora plačati še dobrih 1940 evrov pravdnih stroškov.

Sorodno















Oglasi