Država naj gradi javne domove in ustanovi ministrstvo za starejše Dnevnik V društvu Srebrna nit zahtevajo, da vlada z rebalansom proračuna za leti 2020 in 2021 zagotovi dovolj sredstev za gradnjo javnih domov za starejše, da nemudoma sprejme zakon o dolgotrajni oskrbi, okrepi patronažno službo za oskrbo na domu in...

Sorodno Oglasi Omenjeni Biserka Marolt Meden

DUTB Najbolj brano Osebe dneva Borut Pahor

Marjan Šarec

Bine Kordež

Bojan Požar

Luka Dončić