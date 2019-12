Najstnika sta se prevrnila v razburkanem morju Primorske novice V razburkanem in vetrovnem morju jima je počila ročica krmila, zaradi česar sta se prevrnila in naposled poklicala na pomoč. Pomorski policisti so najstnika iz Ljubljane in Izole rešili, privezali jadrnico ob svoj čoln in jo privlekli k bregu.

