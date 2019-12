Smrtna žrtev hude prometne nesreče v Mariboru Dnevnik V Mariboru se je v ponedeljek okoli 23. ure zgodila huda prometna nesreča, v kateri je ena oseba umrla, še tri pa so bile poškodovane in so jih odpeljali v mariborski klinični center. V nesreči, ki se je zgodila v križišču hitre ceste H2 in Ptujske...

