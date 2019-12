V bližini murskosoboške osnovne šole prodajali prepovedano pirotehniko 24ur.com Policisti PP Murska Sobota so ugotovili, da v neposredni bližini ene izmed tamkajšnjih osnovnih šol prodajajo in uporabljajo pirotehnične izdelke. V hišni preiskavi, ki so jo opravili na podlagi teh informacij, so zasegli 211 kosov prepovedanih pirotehničnih izdelkov.

