Božični portret Meghan, Harryja in Archieja 24ur.com Britanska kraljeva družina je, tako kot veleva tradicija, tudi letos izdala svoje unikatne božične voščilnice. Če so bili še lani v ospredju otroci Kate Middleton in princa Williama, je letos vso pozornost ukradel ljubki sedem mesecev stari Archie.

Sorodno









Oglasi