Včeraj so policisti na Dolenjskem posredovali zaradi nasilja v družini. 37-letni moški je v prisotnosti otrok žalil svojo ženo, jo pretepel in poškodoval. Žrtev je pomoč poiskala v bolnišnici, policisti pa so nasilnežu izrekli prepoved približevanja žrtvam. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukre ...