Tožilstvo zahteva skoraj 40 let zapora za štiri člane nekdanje vodstva Hypa Reporter Specializirano državno tožilstvo za štiri nekdanje člane vodstva bančne skupine Hypo zahteva 38 let zaporne kazni, stransko denarno kazen in odvzem premoženjske koristi, poroča današnji Dnevnik. Obtoženi so se v več let trajajočem sojenju zagovarjali kot

Sorodno



Oglasi