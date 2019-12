Velika hvala legendarnega Italijana: Če ga lahko kdo prehiti, je to Dončić SiOL.net Navijači Dallas Mavericks z nestrpnostjo pričakujejo, kdaj se bo v pogon vrnil Luka Dončić, ki je zaradi poškodbe gležnja izpustil zadnje štiri tekme. Morda bo že na delu v noči na petek. Dallas so sicer prijetno presenetili v ligi NBA in dokazali, da lahko na kolena spravijo tudi največje ekipe. Pa četudi ni na parketu slovenskega čudežnega dečka, ki mu je veliko hvalo spet namenil legendarni ita...

Oglasi