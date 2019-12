Ne zapravite spet priložnosti, ki vam jo ponuja božič! Nova24TV Pomen božiča se v zadnjih letih izgublja. Trgovinske veleblagovnice so praznik rojstva Jezusa Kristusa spremenile v nakupovalno norijo, ko ljudje še na božični večer hitijo in mrzlično nakupujejo darila za svoje najbližje, prijatelje in poslovne partnerje. Vsi so že rahlo utrujeni od decembrskih zabav, prevelikih količin popitega alkohola in naveličani standardnih instant božičnih pesmi, ki […]

Oglasi Omenjeni SLS Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Goran Dragić

Borut Pahor

Luka Dončić

Jože Tanko