Zglasil se je na policijski postaji in zahteval, da izpustijo njegovega prijatelja iz pripora Primorske novice Včeraj okoli 19. ure so policisti posredovali zaradi kršitve javnega reda in miru v enem od koprskih lokalov. Pri tem so izdali plačilni nalog 42-letnemu moškemu, ki se je nedostojno vedel do gostov in osebja gostinskega lokala. V postopek se je nato vmešal njegov prijatelj 53-letni prijatelj, ki ukazov policistov ni upošteval, zaradi česar so ga policisti odpeljali na hladno. Ob 20.45 se je 42-letnik nato zglasil na policijski postaji in zahteval, da izpustijo njegovega prijatelja, prav tako tako je želel pojasnilo, zakaj je dobil plačilni nalog.

Sorodno





















Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Goran Dragić

Borut Pahor

Luka Dončić

Jože Tanko