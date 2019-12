Za veselje in mir med nami Gorenjski glas Božični čas, najlepši čas, poje pesem. In resnično so božični prazniki nekaj posebnega. Zlasti za nas, Slovence, ki praznujemo dan po božiču državni praznik dan samostojnosti in enotnosti.

Sorodno













































































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Goran Dragić

Marjan Šarec

Milan Kučan

Borut Pahor