Bliža se božič, bliža se novo leto, prazniki so pred vrati, od treh naštetih stvari si številni še danes ne drznejo voščiti božiča ostalim. Razlogi so različni, a dejstvo je, da je praznovanje božiča del slovenske kulturne dediščine in kot takega, bi ga vsaj uradne oblasti morale biti pripravljene čestitati – navsezadnje je to tudi državni praznik. “Dragi tviteraši, želimo vam vesele praznike in ...