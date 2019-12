Naveličani Mariah Carey za božič? Prisluhnite alternativni lestvici. RTV Slovenija Ste že naveličani "klasik" božičnega časa Last Christmas skupine Wham! in All I Want for Christmas? Britanski časnik Observer je s pomočjo svojih bralcev sestavil altnernativen seznam 25 najboljših božičnih pesmi.

Sorodno









Oglasi