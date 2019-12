Rok Zavrtanik RTV Slovenija Davek na knjigo oziroma na medije je prikrita oblika cenzure v družbi, zato ker omejuje branje in dostopnost branja in je to eden od načinov, da jih z ignoranco ali tržnimi pravili in zakonodajo uničuješ. In slovenska knjiga je precej na kolenih.

