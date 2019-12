Božički na motorjih razveselili otroke v bolnišnici #video SiOL.net Po Novi Gorici so se danes vozili Božički na motorjih. Svojo pot so začeli v Braniku in nadaljevali pot proti šempetrski bolnišnici. Dobrodelni motoristi že trinajsto leto zapored razveseljujejo otroke, ki med prazniki ne morejo domov. Letos se jih je zbralo več kot 150, nekateri so prišli tudi iz sosednje Italije.

