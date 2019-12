Tudi to se dogaja: Tatovi vdrli v skladišče in ukradli večino daril za revne otroke Demokracija Otroci iz najbolj revnih družin z območja hrvaškega kraja Glina bodo najverjetneje ostali brez daril, ki jih je ta božič za njih zbirala dobrodelna organizacija Ljudje za ljudi. Tatovi so namreč v noči na danes vdrli v skladišče in ukradli večino daril, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

