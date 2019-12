KONEC DEKADE: Najbolj prelomne tehnologije in naprave Tehnozvezdje Avtor Tehnozvezdje Usihajoče desetletje je bilo tehnološko izjemno pestro in plodno. Samo pomislimo, kakšne telefone, računalnike, avte, domače naprave in ostale pripomočke smo uporabljali konec leta 2009. Večinoma so bili,...

Sorodno







Oglasi