Ko Kučan na proslavi ne zaploska Pahorju, to ni le nevljudno, nespoštljivo, ampak zlasti odraz maleg Pozareport.si In to, ko/če Kučan - na osrednji državni državni proslavi - ne zaploska Pahorju, ne gre samo za odraz nevljudnosti ali nespoštovanja (pa ne samo Pahorja kot aktualnega predsednika, ampak posledično tudi simbolov slovenske države), tudi ne samo tipično Kučanovega političnega intrigantstva ter njegove osebne osebne zamerljivosti (saj Pahorja sovraži celo še bolj kot Janeza Janšo), kar se mu še z ...

Sorodno





Oglasi