Biti rojen v decembru je lahko dobro za vaše srce Primorske novice Čas rojstva je pomemben: decembra rojeni otroci imajo znatno manjše tveganje, da bodo pozneje umrli zaradi srčnega infarkta ali možganske kapi. Po drugi strani so rojeni spomladi ali zgodaj poleti bolj dovzetni za bolezni srca in ožilja, kaže ena največjih študij na to temo, ki jo je opravila skupina znanstvenikov z medicinske fakultete Harvard v Bostonu.

