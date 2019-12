Caroline Wozniacki in Serena Williams združujeta moči Dnevnik Dve nekdanji prvi teniški igralki sveta Serena Williams in Caroline Wozniacki sta sporočili, da bosta skupaj zaigrali v konkurenci dvojic na turnirju WTA v Aucklandu, ki se bo začel 13. januarja. Za Wozniackijevo bo to eden zadnjih turnirjev v

Sorodno

Oglasi