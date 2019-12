Na jugu Španije v bazenu utonili trije člani družine Dnevnik Oblasti v letovišču Costa del Sol na jugu Španije so sporočile, da so v torek mrtve v bazenu našli očeta in dva otroka, vse člane iste družine, ki je bila na počitnicah v tem letovišču. Vsi trije naj bi se utopili.

