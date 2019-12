FOTO:Ob božiču znova spopadi med protestniki in policijo Delo Aktivisti so pripravili manjše proteste v nakupovalnih središčih in po različnih okrožjih v mestu ter pri tem vzklikali protivladna gesla.

Sorodno





Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Milan Mandarić

Goran Dragić

Aleksander Čeferin

Peter Prevc