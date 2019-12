Papež Frančišek je v božičnem sporočilu pozval ljudi na spremembo v svojih srcih topnews.si Papež Frančišek je v božičnem sporočilu pozval ljudi, naj dovolijo, da božična luč prebije “temo v srcih ljudi”, ki vodi do verskega preganjanja, družbene krivice, oboroženih spopadov in strahu pred migranti. V svojem božičnem sporočilu Urbi et Orbi (Mesto in svet) je 83-letni papež pozval k miru v Sveti deželi, Siriji, Libanonu, Jemnu, Iraku, Venezueli, […]

