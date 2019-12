Blamaža: Nov policijski helikopter je po dveh mesecih že pokvarjen Reporter Na novem policijskem helikopterju AW169, ki ga je slovenska policija dobila sredi oktobra, so v nekaj tednih zaznali hujšo tehnično napako in bo potrebna celo menjava menjalnika rotorja, poroča portal 24ur.com. Po približno 50 urah šolanja so namreč zazna

