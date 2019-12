V brodolomu na turškem jezeru Van umrlo sedem migrantov 24ur.com V brodolomu na največjem turškem jezeru Van nedaleč od meje z Iranom je umrlo sedem migrantov, 64 ljudi pa so rešili. Čoln, na katerem so bili večinoma migranti iz Pakistana, Bangladeša in Afganistana, se je prevrnil pred obalo v bližini mesta Adilcevaz na severozahodu jezera.

Sorodno











Oglasi Omenjeni Afganistan

Iran

Pakistan Najbolj brano Osebe dneva Jože Pučnik

Marjan Šarec

Luka Dončić

Borut Pahor

Janez Janša