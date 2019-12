V Portorožu osmi festival penin Primorske novice Praznično dogajanje v Portorožu bo tudi letos popestril festival penin. Na njegovi osmi izdaji bodo obiskovalci lahko okusili več kot 120 vzorcev vseh vrst penin iz 37 kleti in petih držav, Slovenije, Hrvaške, Italije, Avstrije in Francije. Dogajanje bosta popestrili tudi kulinarična ponudba in glasbeni program.

