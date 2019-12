Državni sekretar je druga najpomembnejša funkcija posameznega ministrstva, pomeni, da je državni sekretar, prvi za ministrom v posameznem ministrstvu ali predsednikom vlade v njegovem kabinetu. To pomeni, da gre za funkcijo, na kateri posameznik, ki jo zaseda, dejansko predstavlja državo, tako doma kot v tujini. To funkcijo sem na notranjem ministrstvu opravljal leta 2000 in 2005 v kabinetu predse ...