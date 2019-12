[Video] Brutalno: V parlamentu Republike Srbske pele pesti! Minister s kratkimi živci napadel opozic Nova24TV Razprava v parlamentu Republike Srbske o vstopu Bosne in Hercegovine v zvezo Nato je bila tako vroča, da je med sejo notranji minister Republike Srbske Dragan Lukač zmerjal opozicijskega poslanca Draška Stanivukovića z opico in ga nato udaril. Vladajoča oblast Miodroga Dodika ostro nasprotuje vstopu Bosne in Hercegovine v zvezo Nato. Med parlamentarnim nastopom notranjega […]

Sorodno





Oglasi