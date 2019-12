Timmermans v pismu VB: 'Sem kot stari ljubimec. Vem, kaj te dela močno in šibko' 24ur.com Podpredsednik Evropske komisije Frans Timmermans je za britanski časnik The Guardian napisal "ljubezensko pismo" Veliki Britaniji, v katerem izraža obžalovanje glede njene odločitve, da zapusti Evropsko unijo in poudarja, da bo vedno dobrodošla nazaj. Izstop je zdaj predviden za zadnji januarski dan.

