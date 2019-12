Žakelj do konca sezone trener Kopra Primorske Ekipa Iz košarkarske ekipe Koper Primorska so sporočili, da Andrej Žakelj ostaja na čelu tigrov do konca sezone. Žakelj je ekipo vodil tudi na zadnji tekmi lige Aba proti Crveni zvezdi.



