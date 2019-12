Papež Frančišek: "Sveti Štefan je pokazal, da lahko ljubezen premaga nasilje" RTV Slovenija Papež Frančišek je v molitvi na drugi dan božiča spomnil na mučence, ki so umrli za krščansko vero. Katoliška cerkev se 26. decembra spominja svetega Štefana, ki so ga nekaj let po rojstvu Jezusa do smrti kamenjali.

