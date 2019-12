Železarji premagali Kitzbühel 24ur.com Hokejisti Sija Acronija Jesenic so v tekmi Alpske lige premagali Kitzbühel s 5:2. Jeseničani so se tako, potem ko so doživeli veliko razočaranje na derbiju z Ljubljančani, pobrali in dosegli dve zaporedni zmagi. Na gostovanju pri drugi ekipi Vienna Capitals so slavili s 6:1, tokrat so imeli za tekmece nekoliko bolj konkurenčno ekipo.

