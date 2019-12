Zaradi močnega poka petarde nekdanja miss skoraj popolnoma oglušela 24ur.com Od 26. decembra je dovoljena uporaba pirotehničnih izdelkov prve kategorije. Nevarne petarde pa so pri nas prepovedane, toda črni trg cveti. Decembra so policisti že zasegli več kot 8000 petard. V najhujših primerih poškodovani ostanejo brez prstov ali rok, najpogostejše pa so opekline ter poškodbe vida in sluha. Nekdanja Miss Universe pa je zaradi močnega poka skoraj popolnoma oglušela.

