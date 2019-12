FOTO: V Selnici ob Dravi in v Hočah blagoslovili konje Lokalec.si Ob današnjem godu sv. Štefana, izročilnega zavetnika konj, ki ga kristjani slavijo kot prvega mučenca, so v Selnici ob Dravi in v Zg. Hočah priredili tradicionalni blagoslovov konj. Ta običaj ohranjajo na Spodnjem Slemenu, pri Čebelkotu kot pravijo domačini. Člani Turističnega društva Selnica ob Dravi so ga letos organizirali šesto leto zapored. To tradicijo ohranjajo […]

