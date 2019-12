Randolph popeljal Real do zmage tudi v Atenah Sportal V 16. krogu evrolige je vodilni Real Madrid z Anthonyjem Randolphom prišel do zmage na gostovanju pri Panathinaikosu. Američan s slovenskim potnim listom je bil najboljši strelec tekme z 22 točkami (2/3 za 2, 5/11 za 3, 3/4 prosti meti), v statistiko pa je vpisal še pet skokov, podajo ter po eno ukradeno in eno izgubljeno žogo. Anadolu Efes, ki ima enak izkupiček zmag kot Real, je visoko z 99:79 u...

Sorodno







Oglasi Omenjeni Olympiacos

Real Madrid C.F. Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Borut Pahor

France Bučar

Marjan Šarec

Mitja Lesjak