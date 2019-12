Mraz ima svoje zakonitosti Dnevnik V mesto se je sinoči vrnil festival uličnega gledališča Ana Mraz. Štirideset tujih in domačih umetnikov tako ljubljanske gledalce na Špici ogreva s plesnimi in glasbenimi nastopi, pa cirkuškimi in uličnimi akrobacijami, manjkal pa te dni ne bo

Sorodno

Oglasi Omenjeni Hrvaška

Italija

Ljubljana

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Marjan Šarec

Primož Roglič

Janez Janša

Domen Prevc