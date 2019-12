Zakaj se Roglič seli v Monako? Razlogi so jasni! Simič: "Športnike popolnoma razumem. Slovenija je e Demokracija Zmagovalec Vuelte Primož Roglič ni prvi in najbrž tudi ne zadnji slovenski športnik, ki je bivališče prestavil v tujino. Asi, ki so odjavili stalen naslov v Sloveniji, kot razlog za selitev večinoma navedejo boljše pogoje za trening. A ni naključje, da izberejo države, v katerih jim na računu ostane večji kos zasluženih nagrad, danes piše Večer.

