Japonska preložila odstranjevanje staljenega jedrskega goriva v Fukušimi Dnevnik Japonska je danes preložila odstranjevanje staljenega jedrskega goriva v elektrarni v Fukušimi za več let. Za preložitev so se odločili, ker mora elektropodjetje Tepco pred to zahtevno operacijo poostriti varnostne ukrepe.

Sorodno Oglasi Omenjeni Fukušima

Japonska

potres Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Primož Roglič

Marko Jazbec

Borut Pahor

Boštjan Kline