Kitajska, Iran in Rusija začeli skupne vojaške vaje na morju Dnevnik Mornarice Kitajske, Irana in Rusije so danes v Indijskem oceanu in Omanskem morju začele skupne vojaške vaje, ki naj bi trajale do ponedeljka. »Sporočilo teh vaj je mir, prijateljstvo ter trajna varnost s sodelovanjem in enotnostjo,« je v sporočilu...

Sorodno



Oglasi Omenjeni Iran

Kitajska

Rusija Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Primož Roglič

Marko Jazbec

Boštjan Kline

Borut Pahor