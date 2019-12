Od petka do petka: z avtom v vodnjak, revnim otrokom ukradli darila in namesto kazni delili sladkari Dnevnik Tokratni pregled nevsakdanjih novic s področja črne kronike je obarvan malce praznično. Pišemo o ameriških policistih, ki so namesto kazni voznikom delili sladkarije, o tatinskem terapevtskem kužku, ki je »kradel« igrače za otroke, ter zlobnih...

Sorodno































Oglasi Omenjeni Hrvaška

Murska Sobota Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Primož Roglič

Marko Jazbec

Boštjan Kline

Borut Pahor