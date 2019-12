Pravi vihar v črnogorskem parlamentu! Kljub hudim protestom in incidentu sprejeta zakonodajo o svobo Demokracija Črnogorski parlament je ponoči sprejel zakon o svobodi veroizpovedi, po katerem bodo morale verske skupnosti dokazati lastništvo verskih objektov. Zakon je bil sprejet kljub protestom duhovnikov in vernikov Srbske pravoslavne cerkve in incidentu v parlamentu, s katerim je opozicijska prosrbska Demokratska fronta skušala preprečiti glasovanje.

Sorodno



Oglasi Omenjeni Črna gora

Srbija

Wikipedia Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Primož Roglič

Marko Jazbec

Boštjan Kline

Borut Pahor