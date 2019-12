Po dveh dneh zaprtih trgovin danes v njih izredno stanje #video SiOL.net Upočasnjen promet pred nakupovalnimi središči, parkirišča polno zasedena, v trgovinah pa le težko pridemo do prostega vozička. Po dveh dneh zaprtih trgovin izgleda, kot da na cestah v okolici nakupovalnih središč in v trgovinah vlada izredno stanje. Ljudje kupujejo nove zaloge hrane in darila pred novoletnimi prazniki.

