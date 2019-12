Zaresovec Tadej Slapnik po vzoru Golobičeve Ultre – Slovenija mu daje 73 milijonov evrov za razvoj k Nova24TV V preteklosti smo pisali o stečaju European Blockchain Hub, z namenom zagotavljanja podpore in spodbujanja razvoja tehnologije veriženja podatkov in zagonskih podjetij. Ministrstvo za gospodarstvo je že leta 2018 73 milijonov evrov dodelilo projektom, ki načrtujejo uporabo tako blockchain tehnologije (65% izbranih projektov), umetne inteligence (74%) ter ostalih konvergenčnih tehnologij, kot so internet stvari (Internet […]

