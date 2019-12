Ta huda nesreča je za tri ure in pol zaprla avtocesto zurnal24.si Včeraj okrog šestih zjutraj je na gorenjski avtocesti prišlo do nesreče, zaradi katere je bila ta zaprta tri ure in pol.

Sorodno



















Oglasi Omenjeni Kranj Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Luka Dončić

Goran Dragić

Peter Prevc

Anže Lanišek