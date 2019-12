Francozu na mejnem prehodu Dragonja zasegli bodala Primorski dnevnik Policija je v četrtek, 26. decembra, na mednarodnem mejnem prehodu Dragonja pri kontroli potnikov redne avtobusne linije med pregledom prtljage v kovčku francoskega državljana odkrila večji kovinski boksar s tremi bodali, dolgimi med 17 in 19 centimetrov. Francozu so bodala zasegli, prislužil pa si je tudi 250 evrov globe. Do odkritja je prišlo med kontrolo potnikov redne avtobusne linije hrvaškega ...

