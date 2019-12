Dragić Butlerja oblekel v dres s slovenskim grbom 24ur.com Goran Dragić navdušuje na in izven parketa. Na zadnji tekmi Miamija je bil mož odločitve za zmago proti Indiani, dobro je odigral tudi Jimmy Butler. In prav z Butlerjem se Dragić zelo dobro razume, zato ga je oblekel v dres slovenske nogometne reprezentance in ob tem je nastal kratek, a zabaven video.

Sorodno













Oglasi Omenjeni Goran Dragić Najbolj brano Osebe dneva Goran Dragić

Luka Dončić

Marjan Šarec

Tina Robnik

Meta Hrovat